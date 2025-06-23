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Yangında evi kül oldu! Mahsur kaldığı balkonda kedisini bir an bile bırakmadı

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#Antalya#Sinan Kürşat Kaya#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 12:59

Antalya'da 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında balkonda mahsur kalan Sinan Kürşat Kaya (31), ekipler tarafından kurtarılıp ambulansa alındı. Kaya, kucağından bir an olsun bırakmadığı kedisini, komşusuna bile vermedi.

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Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Zafer Mahallesi 2613'üncü Sokak’taki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Evde tek başına olan Sinan Kürşat Kaya, dumanların ve alevlerin yükseldiğini görünce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca arka balkona kaçtı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, yangını yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla söndürdü.

Yangında evi kül oldu Mahsur kaldığı balkonda kedisini bir an bile bırakmadı

İtfaiye ve sağlık ekipleri, arka balkonda kedisiyle mahsur kalan Kaya'yı da güvenli şekilde binadan çıkardı. Yangında kucağından bir an olsun indirmediği kedisini apartmandan çıkarılınca da bırakmayan Sinan Kürşat Kaya, bir komşusunun kedisini kendisine vermesi talebini de reddetti. Kaya, kucağındaki kedisiyle birlikte tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

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Yangında evi kül oldu Mahsur kaldığı balkonda kedisini bir an bile bırakmadı

'SESİMİ DUYDULAR'

Yangını görüp yetkilileri arayan Hüsnü Karakaya, "Motorla eve gidiyordum. Alevlerin yükseldiğini gördüm. Görevlileri arayarak gelmesini sağladım. Evdeki kimse var mı diye baktım. Sesimi duydular ve aşağıya doğru indiler. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Yangında evi kül oldu Mahsur kaldığı balkonda kedisini bir an bile bırakmadı

Ekipler, yangınla ilgili inceleme ve çalışma başlattı.

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#Antalya#Sinan Kürşat Kaya#Yangın

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