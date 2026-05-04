Yangında evde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın giriş katında elektrikli ocaktan yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak daireye girdi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde mahsur kalan yavru kediyi fark etti. Kedi dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.