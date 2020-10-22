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Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 20:06 | Son Güncelleme:

Yangında ev kullanılamaz hale geldi 

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Yangında ev kullanılamaz hale geldi 
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi’nde çıktı. Mahalle muhtarı Davut Akbulut’un evinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. Akbulut'un evi yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

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