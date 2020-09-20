Yangında ev küle döndü, mahalleli sosyal mesafeyi unuttu

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 3'üncü Yeşildağ Sokak’ta meydana geldi. Vahit Ö.'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kentin birçok noktasından da görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Mahalledeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, yangının olduğu binada oturan bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.