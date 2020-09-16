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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 01:23 | Son Güncelleme:

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldı

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Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldı
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Gaziantep’te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Sacır Mahallesinde bulunan bir ayakkabı imalat atölyesinde meydana geldi. Atölyenin depo kısmındaki ayakkabı kutularının tutuşmasıyla çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında, depo kısmı duman içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, işçilerin fabrikada beslediği ve dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yapılan incelemede, fabrikada hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmasının sürdüğü belirtildi.

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