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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 15:40,Son Güncelleme:

Yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

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Yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
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KARABÜK’te, 5 katlı apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

5000 Evler Mahallesi 76. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar binanın içerisini yayılırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle dairedeki yanan eşyalar kısa sürede söndürüldü. Apartmandan çıkmak isterken dumandan etkilenen İbrahim Efe Özen (4), Ahmet Emir Özen (1), Esra Özen (27), Sıla Küçüköter (15), Ayşe Küçüköter (42), Ayhan Umut Küçüköter (7) ve Raziye Bulut (74), 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dairede maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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