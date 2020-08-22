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Ömer KOÇ - DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Yangında çamaşır ve bulaşık makineleri yandı, gözyaşlarına boğuldu

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Yangında çamaşır ve bulaşık makineleri yandı, gözyaşlarına boğuldu
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Kahramanmaraş'ta elektrik kontağından çıkan yangında, çamaşır ve bulaşık makinesi yanan Neslihan A., gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Neslihan A.’ya ait evin mutfağında, elektrik kontağından çıktı. İhbar üzerine eve, itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında mutfakta bulunan çamaşır ve bulaşık makinesi yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yangında çamaşır ve bulaşık makineleri yandı, gözyaşlarına boğuldu

Ekipler yanan eşyaları dışarı çıkardığı sırada, Neslihan A. gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları ve komşuları da kadını teselli etmeye çalıştı.

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