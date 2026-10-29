Yangında büyük panik: Dairelerdeki onlarca kişi tahliye edildi

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Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.

80 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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