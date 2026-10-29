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Yangında büyük panik: Dairelerdeki onlarca kişi tahliye edildi

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#Yangın#Mersin#Mut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 11:53

Mersin'in Mut ilçesindeki yangın korku dolu anlara neden oldu. Halı ve mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında büyük panik: Dairelerdeki onlarca kişi tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.

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Yangında büyük panik: Dairelerdeki onlarca kişi tahliye edildi

80 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Yangında büyük panik: Dairelerdeki onlarca kişi tahliye edildi

Yangında büyük panik: Dairelerdeki onlarca kişi tahliye edildi

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#Yangın#Mersin#Mut

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