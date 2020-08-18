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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye kurtardı

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Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye kurtardı
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ANTALYA'da bir apartmanın birinci katında çıkan yangında evin balkonunda mahsur kalan Şamile Turhan (70), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Ali Turhan'a ait evin yatak odasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Ali Turhan, eşi ve çocuklarını da alarak dışarı çıktı. Ancak annesi Şamile Turhan rahatsızlığı nedeniyle evden çıkmayı başaramadı. Balkona çıkan Şamile Turhan mahsur kalırken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Şamile Turhan, itfaiye maskesi ve oksijen tüpü takılarak dışarı çıkarıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Turhan, ambulansla hastaneye götürüldü. Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sırasında yangına müdahale ederken fenalaşan bir itfaiye erine de arkadaşları müdahale etti.

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