Yangında balkonda mahsur kalan anneanne ile torunu böyle kurtarıldı

Haberin Devamı

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A131’inci Sokak’ta 4 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, evde bulunan Metin Doğan ile torunu Betül A. balkona sığındı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anneanne Metin Doğan ile torunu, balkon demirleri kesilerek kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen anneanne ile torununa olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Anneanne Metin Doğan, tedbir amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.