×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yangında, 7 kişinin öldüğü fabrikanın tutuklu sahibi kalp krizinden öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Dilovası#Yangın
Yangında, 7 kişinin öldüğü fabrikanın tutuklu sahibi kalp krizinden öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 20:57

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki yangında 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasının sahibi Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü.

Haberin Devamı

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE KALP KRİZİ

Fabrikanın sahibi Kurtuluş Oransal, bugün öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oransal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Dilovası#Yangın

BAKMADAN GEÇME!