Yangında 2 çocuğunu kaybetmişti: Acı detay ortaya çıktı

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Taraklı ilçesi Harkköy Mahallesi’nde tavuk çiftliğinde çalışan Deniz (35) ve Serdal Kulan (38) çiftinin kaldığı prefabrik evde, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında çiftin çocukları Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) hayatını kaybetti. Çocuklarını dışarı çıkaramayan Deniz Kuban ise yüzünden yaralandı. Taraklı’ya çalışmak için gelen çiftin çocuklarının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek için memleketleri Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gönderildi.

Bu arada Serdal Kulan’ın işinden ayrıldığı, bir iki gün içinde de ailesiyle birlikte ilçeden ayrılmayı planlarken yangının çıktığı bildirildi. Taşınma öncesi Serdal Kulan’ın 4’üncü sınıfa giden 10 yaşındaki oğlunun kaydını almak için ilçe merkezine gitti, bu sırada da yangının çıktığı bildirildi.