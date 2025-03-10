Yangında 180 saniye kuralı

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Türkiye’nin ilk ve tek özel itfaiye hizmet sunucusu Securitas’ın 15 ülkede özel itfaiye hizmeti sunduğunu anlatan Securitas İtfaiye Genel Müdürü Uğur Yertut, “Türkiye ve Avrupa’daki endüstriyel tesislerde meydana gelen yangınların en büyük sebebinin elektrik tesisatı arızaları olduğuna dikkat çekti. Bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında “Araştırmalar, yangına maruz kalan her üç işletmeden birinin müşteri kaybı nedeniyle üç yıl içinde iflas ettiğini göstermektedir” diyen Yertut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayakta kalan her üç işletmeden biri ya satılıyor ya da başka şirketlerle birleşmek zorunda kalıyor. Türkiye’de yangına müdahale için iki yöntem vardır: Kamu itfaiyesi ve özel itfaiye. Kamu itfaiyesi çağrı üzerine olay yerine intikal ederken, özel itfaiye tesis içinde 7/24 hazır bulunur.

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180 SANİYEDE MÜDAHALE EDİLMELİ

Tüm yangınlar için birinci hedef yangının çıkmaması, buna rağmen çıktıysa da 180 saniyede müdahale edilmesi olmalıdır. İlk 180 saniye neden önemli? Örneğin dedektör yangın alarmı verdi, personel gitti baktı, doğruluğunu kontrol etti, söndürme ekibine haber verdi. Söndürme ekibi ekipmanlarını hazırladı, olay yerine geldi. Bu en az 4- 5 dakikalık bir süre demek ki geçmiş olsun. Yangın 555 dereceye yükseldi, oysa yangın kıyafetleri 350 dereceye ancak 45 saniye dayanabilir. Özel itfaiye olarak 7/24 tesisin içinde olduğumuzdan yangın ihtimalini ortadan kaldırmak için sürekli devriye halindeyiz. Yeni teknolojiler, yapay zekâ destekli çözümler üzerinde çalışıyoruz. Termal kameralı dronlar ile tesislerdeki ısı değişikliklerini anında tespit edip müdahale edebiliyoruz. Robot köpeklerimizi ise itfaiye personelinin yapmış olduğu devriye güzergâhında kullanacağız. Hazırlıklarımız tamam ancak aktif hale gelmesi için 5G altyapısına ihtiyacımız var.”

OTELLERDE ÇIKIŞLARI ÖĞRENİN

Securitas İtfaiye Genel Müdürü Uğur Yertut, olası yangın ihtimaline karşın kişilerin evlerde, gittikleri otellerde neler yapmaları gerektiğini ise şöyle anlattı:

“Her evde mutlaka bir yangın tüpü olmalı ve çocuklar dahil herkes bu tüpleri kullanabilmeli. Tüpler alevin üzerine değil, alevin dibine, çıkış noktasına paralel olarak süpürür gibi sıkılmalı. Mutfaklarda mümkünse yangın battaniyesi bulundurulmalı. Ocakta alev alan bir tencere ya da tava olduğunda panik yapmadan, mümkünse kapağıyla, olmuyorsa bu yangın battaniyesi ile üzeri örtülmeli. Yangın battaniyesi yerine büyükçe, kalın ıslak havlu kullanılabilir ama mutlaka ıslak olmalı. Bir tesise ya da otele gidildiğinde, öncelikle yangın anında tesisin nasıl boşaltılacağı, acil çıkışların nerelerde olduğu öğrenilmeli. Acil durumda dışarı nasıl çıkılacağı, tahliyenin nereden olacağına dair hazırlıklı olunmalı. Konaklama yapmış olduğunuz otel odasının kapı arkasında yer alan kartta bulunduğunuz yer ve acil çıkış kapısına kadar olan mesafeyi görebilirsiniz.”