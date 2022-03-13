Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yangına uykuda yakalandılar! 3 çocuğunu alevlerin arasından kurtardı

#Van#İpekyolu#Yangın

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında anne Maguli Sağlam, 3 çocuğunu uyandırarak evden çıkmalarını sağladı. Maguli Sağlam, duman kokusu ile yangını fark ettiklerini, uyandığında evin her tarafını alevlerin sardığını söyledi.

Haberin Devamı

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Maguli Sağlam'a ait tek katlı evde saat 03.30 sıralarında elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken yangına uykuda yakalanan anne Maguli Sağlam ve 3 çocuğu son anda kurtuldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangına uykuda yakalandılar 3 çocuğunu alevlerin arasından kurtardı

'YENGEM EVDEN SON ANDA ÇIKARTMIŞ'

Maguli Sağlam, duman kokusu ile yangını fark ettiklerini, uyandığında evin her tarafını alevlerin sardığını ve uykuda olan 3 çocuğunu alevlerin arasında son anda kurtardığını anlattı.

Haberin Devamı

Karşı binadan yangını fark eden Şaban Sağlam ise yangının sabah saat 03.30'da çıktığını belirterek "Baktık alevler yükseliyor. Biz gelene kadar yengem uykuda olan 3 çocuğunu kurtarmıştı. İlk etapta kovalarla su çektik. Daha sonra itfaiye ekipleri, gelerek yangını söndürdü. Yengem ateşin yükseldiğini fark edince çocuklarını uyandırıp, evden son anda çıkartmış" diye konuştu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yangına uykuda yakalandılar 3 çocuğunu alevlerin arasından kurtardı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#İpekyolu#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen