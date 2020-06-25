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Murat KÜÇÜK - DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Ölümden döndü, gözyaşlarına boğuldu...

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Ölümden döndü, gözyaşlarına boğuldu...
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Bolu'da, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan Yağmur Ş. (15) ve kardeşi Erkan Ş. (13), uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtuldu.

Köroğlu Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Ölümden döndü, gözyaşlarına boğuldu...

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Anneleri Dilek A. işte olan, Erkan Ş. ve Yağmur Ş., yangına uykuda yakalandı. Bir süre sonra uyanan iki kardeş, yangını fark edip, hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Ölümden döndü, gözyaşlarına boğuldu...

Erkan ve Yağmur Ş. kardeşlerin büyük korku yaşadığı yangında evde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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