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Yangına su taşıyan tanker devrildi! 3 kişi hayatını kaybetti

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#Bursa'da Kaza#Orman Yangını#Tanker Devrildi
Yangına su taşıyan tanker devrildi 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 23:13

Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 3 hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü. Bir firmaya ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

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#Bursa'da Kaza#Orman Yangını#Tanker Devrildi

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