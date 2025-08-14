Yangına şehit verdik... Buca’da olası bir faciadan dönüldü

Haberin Devamı

OSMANİYE’nin Hasanbeyli ilçesinde dün 09.00 sıralarında, orman yangınına müdahaleye giden Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği’ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu. Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar ile Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bekar olan Demirel’in, görevine haziran ayında başladığı bildirildi. Demirel’in müdahaleye giderken şehit olduğu, orman yangınının söndürüldüğü bildirildi.

Nazım Demirel

ŞOFÖR TUTUKLANDI

İzmir Buca’da önceki gün yol kenarındaki bir minibüste çıkan yangında ise alevler ormana sıçradı. Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15.5 saat süren müdahalesi sonucu dün 09.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Gözaltına alınan minibüsün sürücüsü tutuklanırken, gün içinde aracın egzoz bakımını yapan usta adli kontrolle serbest kaldı.

Manisa’nın Şehzadeler ve Soma ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada, Çanakkale’nin Denizgöründü mevkisinde de dün orman yangınları çıktı.

Ekiplerin yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi gece boyu sürdü.