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Yangına müdahale ederken bulunduğu bölüm çöken itfaiye eri, yaşamını yitirdi

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#Sakarya#İtafiye#Yangın
Yangına müdahale ederken bulunduğu bölüm çöken itfaiye eri, yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 13:38

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri Yusuf Turgut (29), üzerine bastığı bölümün çökmesi sonucu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Erdamlı Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanı Yusuf Turgut, çatının üstünden alevlere müdahale ettiği sırada bulunduğu bölüm çöktü. Alevlerin arasına düşen Turgut, diğer itfaiye erleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerinde inceme yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Öte yandan hayatını kaybeden Yusuf Turgut için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde tören düzenlenecek. Turgut, törenin ardından ikindi vaktinde toprağa verilecek.

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#Sakarya#İtafiye#Yangın

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