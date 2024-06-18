Yangına karşı ‘Ateş Kuşları’

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Uçaklardan biri, geçen cumartesi Aydın’ın Didim ilçesinde çıkan yangına müdahale çalışmasında Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı. Bu uçağın yerine THK’da bakımları hızla tamamlanan aynı tipteki yeni uçak bölgeye gönderilerek göreve başladı. THK’nın ‘Ateş Kuşları’ adı verilen uçakları, bölgede çıkan orman yangınlarına havadan müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek oluyor.

SEFERBERLİK ŞEKLİNDE

THK Başkanı Kemal Yurtnaç, “4 uçağımızı ‘Ateş Kuşları’ olarak adlandırıyoruz. ‘Ateş Kuşları’mız teknik ekibiyle görevde ve orman yangınlarında canla başla mücadele ediyor. CL-215 tipi yangın uçaklarımız standart 5 ton su alma kapasitesine sahip. Uçakların bakımlarını THK teknik birimimiz tarafından kendimiz yapıyoruz. TUSAŞ, uçaklarımızın malzemeleri tedarik ediyor, bizim teknisyenlerimiz tarafından da onarımları gerçekleştiriliyor. Bu sene orman yangınları bir anda başladı. Seferberlik şeklinde Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde çalışmalarımız yürütülüyor” dedi.