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Yangına karşı ‘Ateş Kuşları’

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#TÜRK Hava Kurumu#Yangın Söndürme Uçağı#Kemal Yurtnaç
Yangına karşı ‘Ateş Kuşları’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

TÜRK Hava Kurumu (THK) envanterine kayıtlı 9 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağından 1’i 1 Mayıs, 3’ü de 1 Haziran’dan itibaren Bodrum-Milas Havalimanı’nda konuşlanarak, Bodrum ve çevresindeki orman yangınları ile mücadelede görev yapmaya başladı.

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Uçaklardan biri, geçen cumartesi Aydın’ın Didim ilçesinde çıkan yangına müdahale çalışmasında Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı. Bu uçağın yerine THK’da bakımları hızla tamamlanan aynı tipteki yeni uçak bölgeye gönderilerek göreve başladı. THK’nın ‘Ateş Kuşları’ adı verilen uçakları, bölgede çıkan orman yangınlarına havadan müdahale ederek, söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Yangına karşı ‘Ateş Kuşları’

SEFERBERLİK ŞEKLİNDE

THK Başkanı Kemal Yurtnaç, “4 uçağımızı ‘Ateş Kuşları’ olarak adlandırıyoruz. ‘Ateş Kuşları’mız teknik ekibiyle görevde ve orman yangınlarında canla başla mücadele ediyor. CL-215 tipi yangın uçaklarımız standart 5 ton su alma kapasitesine sahip. Uçakların bakımlarını THK teknik birimimiz tarafından kendimiz yapıyoruz. TUSAŞ, uçaklarımızın malzemeleri tedarik ediyor, bizim teknisyenlerimiz tarafından da onarımları gerçekleştiriliyor. Bu sene orman yangınları bir anda başladı. Seferberlik şeklinde Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde çalışmalarımız yürütülüyor” dedi. 

 

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#TÜRK Hava Kurumu#Yangın Söndürme Uçağı#Kemal Yurtnaç

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