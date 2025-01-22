Yangın uzmanı ihmalleri anlattı

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Otelde yapısal sorunlar görüldüğüne dikkat çeken Kaboğlu, tespitlerini şöyle sıraladı:

* “Restoranda çıkan yangının bütün binaya yayılmaması, daha çıktığı yerde, yangına dayanıklı malzemeler, yangın durdurucu sistemlerle engellenmiş olması gerekirdi. Bina eski dahi olsa bunlar sonradan ilave edilerek önlemler alınabilirdi.

* Bizim ne yazık ki tamir tadilat konusunda yangın güvenliği mevzuatımız yok. Bunun derhal çıkarılması ve uygulanması gerekiyor. Mesela Kartalkaya’daki otelde springler, yağmurlama sistemi olsaydı, yangınla birlikte anında devreye gireceği için daha başladığı yerde söner, restoranın dışına hiç çıkmazdı.

* Yapısal önlemler alınmış olsa yangın en fazla bir kata hapsedilir, insanlar ateşten ve dumandan etkilenmeden binayı boşaltabilirdi. İtfaiye gelene kadar bina boşaltılmış olur, onlar da sadece yangının olduğu küçük bir alana müdahale ederek kısa sürede yangını söndürürlerdi. Oysa burada yayılmış bir yangın var, itfaiye nereden başlayacak söndürmeye, kurtarmaya kimden başlayacak. Çok zordu.”

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DIŞ CEPHE YANMADI

* Otelin dış cephesi ahşapsa da yangın yalıtımında doğru malzeme kullanılmış. 10 saati aşan yangına rağmen ne cephesi ne de pencereleri yandı.

* Merdivenler de yangın merdiveni olarak kullanılabilir ama yangına en az 2 saat dayanıklı ve özel yangın kapıları olması şartıyla. Böylece hem içerdeki insanlar yanmadan, dumana boğulmadan tahliye olabilsinler hem de itfaiye oradan teçhizatıyla girsin, dinlenmek istediğinde oraya çıkabilsin.

İTFAİYE ERİŞİM YOLU

* Eski binalarda itfaiye için ring yolu yok, Kartalkaya’da da yok. Oysa yangın yönetmeliğinde itfaiye erişim yolu zorunluluğu var, yoksa katiyen ruhsat verilmiyor. Demek ki eski binaların tümden yıkılması gerekiyor ama birileri buna yanaşmıyor, kulağının üzerine yatıyor. Yangın her zaman çıkar ama önemli olan alınacak önlemlerle ölümleri engellemek.”