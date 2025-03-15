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Yangın tüplerindeki 11 kilo 150 gram eroini 'Uzi' buldu

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#Uyuşturucu#TIR#Narkotik
Yangın tüplerindeki 11 kilo 150 gram eroini Uzi buldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 15:55

Dilucu Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da, narkotik köpek Uzi ile yapılan aramada, yangın tüplerinin içinde 11 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

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Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilucu Gümrük Kapısı'nda ortak operasyon gerçekleştirdi. Dilucu Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı takibe alan ekipler, Iğdır merkez Kılıçlar Polis Uygulama noktasında durdurdu. 76 AAR 246 plakalı TIR ve dorsesinde yapılan aramada, narkotik köpek Uzi, 2 yangın tüpüne tepki verdi. Ekiplerin kestiği yangın tüplerinden 11 kilo 150 gram eroin çıktı. TIR'ın sürücüsü H.E., gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan' hakkında işlem yapılan H.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Uyuşturucu#TIR#Narkotik

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