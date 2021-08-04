Yangın topu nedir?

Yangın Söndürme Topu, taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.

Bakım onarım istemeyen basınçsız bir kaptır. Piyasada bulunan yangın söndürme topları yalnızca çıkan yangın alevin temas etmesiyle çalışır aksi halde çalışmaz.

ŞAHAN GÖKBAKAR PAYLAŞMIŞTI

Oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar, Muğla Marmaris'te devam eden yangın bölgesinden yayın yapmıştı ve yangın söndürme topuna dikkat çekmişti.

Müdahale gelmeyince Gökbakar, söndürme çalışmalarına bölge halkıyla birlikte katıldı. O anlarda ünlü komedyen, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük.

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