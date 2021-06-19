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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 19.06.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Yangın sonrası yayılan yoğun koku panik yarattı!

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Yangın sonrası yayılan yoğun koku panik yarattı!

Bursa'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu. AFAD inceleme yaparken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesine çöp yangına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, AFAD’a haber verdi. Mahalleli de kötü koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Yangın sonrası yayılan yoğun koku panik yarattı


Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları Oruç K.'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede incelemede bulunacak.

Yangın sonrası yayılan yoğun koku panik yarattı

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