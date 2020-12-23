Yangın söndürülünce dehşet ortaya çıktı! Kadıköy'de kan donduran olay

Olay, saat 20.00 sırlarında Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak’ta meydana geldi. Sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.

Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti.

Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak’a çıkan bütün yollar kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı.

Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.