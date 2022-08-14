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Yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu! Sosyal medyadan isyan etti

Güncelleme Tarihi:

#Muğla #Bodrum#Lazer
Yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu Sosyal medyadan isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 14:39

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın kontrolü için devriye gezen helikoptere lazer tutuldu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir pilota ait olduğu öğrenilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" ifadelerine yer verildi.

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Göltürkbükü'nde 3 gün önce gece saatlerinde yangın için devriye görevi yapan Bodrum-Milas Havalimanı'na konuşlu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki yangın söndürme helikopterine karadan lazer tutuldu. Uçuş güvenliğinin riske atıldığı olay sırasında pilotlar, zor dakikalar yaşadı. O anlar, helikopterdeki bir pilotun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bir pilota ait olduğu öğrenilen 'Firefighter_Fly' isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" denildi. 

Yangın söndürme helikopterine lazer tutuldu Sosyal medyadan isyan etti

 

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#Muğla#Bodrum#Lazer

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