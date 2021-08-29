‘Yangın söndürme filoları gerekiyor’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Orman Yangınları Çalıştayı’na katıldı.

Kılıçdaroğlu yangınlarla mücadelenin önemine değinerek özetle şunları söyledi: “Koordinasyon eksiği var. Osman Başkanımız, ‘Vali, kaymakam, orman, itfaiye herkes birlikte yangınları söndürelim’ diyor. Ama bu gerçekleşmedi. Neden? Bu yangınların söndürülmesine katkı veren herkese, parti ayrımı olmadan teşekkür mektubu yazdım. Yangın bitti, sorunlar bitmedi. Her an yeni bir yangın furyası ortaya çıkabilir.

KOŞULSUZ PROTOKOL YAPSINLAR

Gereken önlemler derhal alınmalı. Sağlıklı bir yangın söndürme filosu olmazsa, çıkış nedenini tespit etseniz bile yangını nasıl söndüreceksiniz? Son olaylar bunu bize çok net gösterdi. Geçmişte yangın filosu vardı. Türk Hava Kurumu (THK) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında protokol vardı. Uçaklar yangın çıktığı anda kalkar, yangını söndürürdü ve çoğu zaman yangın çıktığı bile bilinmezdi. İki kuruluşun hiçbir koşula bağlı olmaksızın birlikte çalışmaları gerekir.” Kılıçdaroğlu, THK ve OGM’nin koşulsuz bir protokol yapıp, birlikte orman yangınlarını söndürme konusunda çalışma yapması gerektiğini dile getirdi. Çanakkale, Adana, İzmir ve Kahramanmaraş’ta yangın söndürme filolarının konuşlandırılması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Yangın eğitim ve uygulama merkezleri olması lazım” dedi.

‘ELEKTRİK ZAMMINI SAKIN ONAYLAMA’

Ana Muhalefet Lideri, elektriğe yapılacak olası bir zamma ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı: “Duyuyoruz ki elektrik şirketleri yeni zam oranı için onay istemiş. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme! Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız.” Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyeti, bugün Tunceli’de yangın bölgesinde inceleme yapacak. Heyette vekiller Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Polat Şaroğlu da yer alacak.

HACI BEKTAŞ VELİ BARIŞ VE HUZURUN ÖNCÜSÜ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı etkinlik alanında düzenlediği Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ne katıldı. Hacı Bektaş Veli’nin barışın ve huzurun öncüsü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. O elinde kılıç değil aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiş, kendi dilinde 72 milleti bir görmüştür.”

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