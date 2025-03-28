×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yangın sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Yangın#Kalp Krizi
Yangın sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 13:56

Afyonkarahisar'da misafir olarak gittiği evde çıkan yangından kurtulan Serdar Ç., kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Alevleri söndürmeye çalışan 2 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

Çay'a bağlı Koçbeyli köyündeki tek katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında sobayı alevlendirmek için dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlere müdahale eden, ancak söndüremeyen evdekiler dışarı çıktı. Bu sırada Serdar Ç. aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Eve misafirliğe geldiği öğrenilen Serdar Ç.'nin yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangını söndürmek isterken yaralanan 2 kişi ise Çay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Yangın#Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!