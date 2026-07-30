Yangın sezonu başladı, Alevler ormanları sardı! Yollar kapandı, evler tahliye

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dün Türkiye’nin birçok şehrinde yaşanan orman yangınları yürekleri ağza getirdi. Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi’nde önceki gün sabaha karşı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü. Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile alevlerle mücadele etti. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdühale tekrar başladı. Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları aralıksız devam etti.





Haberin Devamı

BELDİBİ’NE SIÇRADI

Demre ilçesine bağlı Hoyran Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale edildi. Alanya’ya bağlı Sapadere’de başlayan orman yangını, Fakırcalı’nın ardından Beldibi Mahallesi’ne de sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor. Gazipaşa’nın Doğanca ve Karalar, Kumluca’nın Ortaköy ve Erentepe ile Korkuteli’nin Ardıçdağı (Doyran) mahallelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

703 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGEYE

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’ndeki yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre risk altındaki 408 ev tahliye edildi, 703 kişi ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallede 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı. Seydikemer Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 45 hasta çevredeki hastanelere nakledildi. Yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.





Haberin Devamı

Çanakkale’nin merkeze bağlı Saraycık köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmayla kontrol altına alındı. Ayvancık ilçesinde arazide çıkıp, ormana sıçrayan yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. Çanakkale’de 4 gün süreyle açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı. Yalova’nın Armutlu ilçesi Tersane mevkiinde dün saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını da ekiplerin yoğun çalışmasıyla 5 saat sonra kontrol altına alındı.

FETHİYE KONTROL ALTINDA

Seydikemer’deki yangın sürerken Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Antalya’nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da dün 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Alevler nedeniyle bazı elektrik direkleri devrildi, telefon altyapıları hasar gördü. Elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar yaşandı.





Haberin Devamı

ALTINOLUK DA ALEV ALEV

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda da dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 210 konutun tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Gömeç’te çıkan yangında alevler Ayvalık’ın Hacıevler köyüne yaklaştı. Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, her an tahliye olacakmış gibi vatandaşlara anons yaptıklarını açıkladı. Gömeç’teki yangının dumanları Midilli Adası’na kadar ulaştı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Afşar Köyü yakınlarında da orman yangını çıktı. Bölgeye arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi, çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Domaniç’te tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ise ekiplerin yaklaşık 6 saat süren mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda önceki gün çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın ise ekiplerin müdahalesiyle dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde anız yangını, Bursa’nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangını ve Aydın’ın Kuyucak ilçesi Sarıcaova Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.