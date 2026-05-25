Yangın serayı ele verdi

#İstanbul#Şişli#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

İstanbul Şişli’de 21 Mayıs’ta bir binanın en üst katındaki daireden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye görevlileri yaptıkları ilk incelemede, dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen düzenekler buldu. Yangının uyuşturucu yetiştirme düzeneğinde kullanılan elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Volkan K.’yi evde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 bin 800 lira para, cep telefonu ve 2 araç anahtarı ele geçirildi.

YARIM MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Yangının çıktığı dairede ve şüpheliye ait araçlarda arama yapıldı. Dairede uyuşturucu yetiştirmede kullanılan hassas terazi, pompa sistemi, şırınga, gübreler, sıvı besin ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca siyah çöp poşeti içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 900 gram kenevir ve 30 kök kenevir bulundu. Ele geçirilenler malzemelere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan Volkan K.’nin poliste 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

