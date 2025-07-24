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Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri! Evleneli daha bir hafta olmuş...

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#Yangın#Şehit#Orman Yangını
Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri Evleneli daha bir hafta olmuş...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 00:40

 Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 kişinin şehit olması yürekleri yaktı. İşe yeni başlayan ve 1 hafta önce evlenen şehitlerden Tolunay Kocaman'ın mutluluğunu yangın çaldı.  Şehit olan 10 kişiden 2'sinin ise Denizlili olduğu öğrenildi.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsünün şehit olması yürekleri dağladı. Şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi. Öte yandan şehit olan 10 kişiden 2'sinin Denizlili olduğu kaydedildi.

EVLENDİKTEN 1 HAFTA SONRA YANGINDA ŞEHİT OLDU

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu.

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Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri Evleneli daha bir hafta olmuş...

Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise duygulandırdı. 

Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri Evleneli daha bir hafta olmuş...

2 DENİZLİLİ ORMANCI ŞEHİT OLDU

Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kişiden 2'sinin Denizlili olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre şehitlerden 2'sinin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi.

Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri Evleneli daha bir hafta olmuş...

Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi. Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden okurken, yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

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Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri Evleneli daha bir hafta olmuş...

 

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#Yangın#Şehit#Orman Yangını

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