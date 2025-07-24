×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yangın şehidinin acı haberi ailesine ulaştı... Kahreden detay! Doğaya olan sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Eyüp Dereli#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 12:20

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli’nin (37) evinde yas var. Belediyede çalışan Dereli’nin 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle ormancı olduğu ve dozer operatörlüğü yaptığı belirtildi.

Haberin Devamı

Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi’nde salı günü orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler 1 gün sonra Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyündeki ormana sıçradı. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev yapan 5 yıllık ormancı Eyüp Dereli de arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi. Dereli, Sarıcaova köyü çevresindeki ormanda karadan yangını müdahale eden ekiple birlikte şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kalarak 5’i AKUT gönüllüsü 9 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Yangın şehidinin acı haberi ailesine ulaştı... Kahreden detay Doğaya olan sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Haberin Devamı

5 YIL ÖNCE ORMANCI OLMUŞ

Eyüp Dereli’nin şehit olduğu haberi gece yarısı Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde oturan Salih ve Habibe Dereli çiftine verildi. Oğullarının orman yangınında şehit olduğunu öğrenen Dereli çifti ile şehidin ikizi Faik Dereli, eşi Eda Dereli gözyaşlarına boğuldu. Şehir Eyüp Dereli’nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi.

Yangın şehidinin acı haberi ailesine ulaştı... Kahreden detay Doğaya olan sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Şehit Eyüp Dereli’nin baba evinin olduğu Çamlıca Mahallesi’ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. İkiz kardeşi Faik Dereli, gözyaşlarıyla taziyeleri kabul ederken, Eyüp Dereli’nin ağaçları ve ormanı çok sevdiğini, görevini bu nedenle gururla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Yangın şehidinin acı haberi ailesine ulaştı... Kahreden detay Doğaya olan sevgisi nedeniyle ormancı olmuş

Şehit Dereli için ikindi namazının ardından kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze namazı kılınacağı ve Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verileceği belirtildi. 

ŞEHİTLERİN NAAŞLARI ANKARA'YA NAKLEDİLDİ

Haberin Devamı

Hayatını kaybeden Denizlili orman işçileri Hilmi Şahin (24) ve Sercan Utni'nin (26) naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na nakledildi. Ankara Adli Tıp Kurundaki işlemlerin ardından Sercan Utni'nin naaşı Beyağaç Sazak Mahallesine, Hilmi Şahin'in naaşı Beyağaç Geriçam Mahallesine getirilecek.

Gözden KaçmasınEskişehirde yeşil vatan uğruna 10 kahraman şehitEskişehir'de yeşil vatan uğruna 10 kahraman şehitHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Eyüp Dereli#Yangın

BAKMADAN GEÇME!