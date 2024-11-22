Yangın raporu ortaya çıktı: Kahreden detaylar

Haberin Devamı

İzmir Selçuk’ta tek katlı evde 11 Kasım’da 19.00 sıralarında çıkan yangında Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler dumandan etkilenerek can vermişti. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu tespit edildi. Anne Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri bir gün sonra Acarlar Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

ÖNCE HALI TUTUŞMUŞ

Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Haberin Devamı

İtfaiye ekiplerinin saat 19.14’te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğunun görüldüğüne de raporda yer verildi.