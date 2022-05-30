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Yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu öldü

#Adana#Seyhan#Yangın Merdiveni
Yangın merdiveninden atlayan kız çocuğu öldü

Adana’da 13 yaşındaki kız çocuğu, babasıyla yaşadığı apartmanın 11. katındaki yangın merdivenlerinden atladı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Adana'nın Seyhan İlçesi'nde meydana gelen olayda, anne ve babası küçükken ayrılan M.A.F. (13), bir süre önce annesini koronadan kaybedince babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Bugün akşam saatlerinde babasıyla kaldığı apartmanın 11’inci katındaki yangın merdivenine çıkan kız çocuğu, buradan aşağıya atladı. Çığlık sesleri duyan vatandaşlar, kızın düştüğünü görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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#Adana#Seyhan#Yangın Merdiveni

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