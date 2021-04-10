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AA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 04:15 | Son Güncelleme:

Yangın ihbarına giden itfaiye aracı kaza yaptı! Yaralılar var

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Yangın ihbarına giden itfaiye aracı kaza yaptı! Yaralılar var

Sivas'ta yangına giderken buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yatan itfaiye aracında bulunanlardan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi güzergahındaki Gümüşdere köyünden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye aracı, Karaçayır mevkisinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Durumun bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 itfaiye eri, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede kar yağışı da etkili olmaya başladı.

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