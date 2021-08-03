İspanya'dan gelen yangın söndürme uçakları göreve başladı

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İspanya'nın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı.

27 PİLOT DA TÜRKİYE'DE

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden AA'ya yapılan açıklamaya göre; yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için uçaklarla birlikte 27 de pilot geldi.

İspanyol ekip, Türk yetkililerle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra uçaklar kısa süre içinde ilk görevlerine başladı.

BÜYÜKELÇİLİK TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurmuştu.

Yangın söndürme uçaklarının, ilk olarak su alacakları Köyceğiz Gölü'nün kuzeyindeki Yayla yakınlarına gitmesi, bu bölgedeki yangına müdahalenin ardından diğer bölgelere de geçmesi öngörülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda İspanya, Hava Kuvvetlerine ait iki CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Biriminin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye gönderme kararını açıklamıştı. İspanyol personeli getiren nakliye uçağı, dün gece Dalaman'a ulaşmıştı.

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