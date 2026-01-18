×
Gündem Haberleri

Yangın faciasında eğitmenlere suç duyurusu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 07:00

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de geçen yıl çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişi arasında, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen kayak kampına Ankara’dan katılan Ömür Kotan (18) ile Eren Bağcı (15) da yer aldı.

Kotan ve Bağcı aileleri, kampta yardımcı eğitmen olarak görevlendirilen çocuklarının ölümünde, yangından sağ kurtulan kulüp başkanı ve kayak eğitmeni M.G. ile kulüp üyesi kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.’nın da sorumlulukları olduğunu iddia etti.

‘ÖLÜM KORİDORUNDA BIRAKTILAR’

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Ömür Kotan ve Eren Bağcı’nın, kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A. ile aynı odada kaldığı halde yangın sırasında koridora çıkarılarak beklemeleri istendiği, kendilerinin ise yangından kurtuldukları belirtildi.

Dilekçede, “Şüphelilerin, o gece sorumlulukları altındaki bu iki çocuğu, öleceklerini bile bile o ölüm koridorunda bıraktıkları ve bu sayede, onların ölümüne neden oldukları açıktır. Bu nedenle, şüphelilerin 3’ü yönünden ‘olası kastla öldürmek’ suçundan iddianame düzenlenmesini ve yargılanmalarını talep ediyoruz” denildi.

