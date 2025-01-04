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Yangın faciası

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Edremit#Yangın
Yangın faciası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 07:00

İzmir Selçuk’ta geçen kasım ayında 1 ila 5 yaşları arasında 5 çocuğun yanarak öldüğü olayın ardından bir kötü haber de Balıkesir Edremit’ten geldi. Müstakil evde çıkan yangında 4 yaşındaki Yusuf Ali Taşkın ve 2 yaşındaki kardeşi Yusuf Ömer Taşkın yanarak hayatını kaybetti.

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Balıkesir Edremit’te Coşkun Taşkın’a ait müstakil evde dün 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bu sırada evde bulunan baba Coşkun Taşkın ve eşi, kendi imkânlarıyla dışarıya çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 01.22’de olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın (4) ve kardeşi Yusuf Ömer Taşkın’ın (2) yangında öldüğü belirlendi. Yusuf Ali Taşkın ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın’ın, son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; babaannesi Zeliha Taşkın ile önceki gün gündüz markete giden Yusuf Ali’nin yiyecek ve içecek bir şeyler aldığı, Yusuf Ömer’in ise bebek arabasında oturduğu anlar yer aldı.

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‘İÇERİ GİRMEK İSTEDİM’

Olayın ardından torunlarının hayatını kaybettiği eve gidip, gözyaşlarıyla yaşanan olayı anlatan babaanne Zeliha Taşkın, “Oğlum da yanımdaydı. Uyurken bir yanık kokusuna uyandım. Kalktım ama torunlarımı kurtaramadım. İçeri girmek istedim, gelinim içeriye girmeme izin vermedi. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın, kimseye böyle ölüm vermesin, kimseye böyle ölüm yazmasın” dedi.

Öte yandan birkaç yıl önce de aynı evde yangın çıktığını söyleyen Taşkın Ailesi’nin komşuları, baba Coşkun Taşkın (40) ve anne Zehra Taşkın’ın (40) ruh sağlıklarının yerinde olmadığını ileri sürdü.

 

 

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#Balıkesir#Edremit#Yangın

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