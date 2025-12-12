Yangın faciası! 3 çocuk öldü, 1 çocuk ağır yaralı

Haberin Devamı

İstanbul’da iddiaya göre, Selvi Sepetçi (28), çocukları Özden Sepetçi (2), Zülfikar Sepetçi (5), Cennet Çelikkol (9), Muhammet Ali Çelikkol (11) ile 2025 doğumlu bebeği Ela Nur Zurnacı ve birlikte yaşadığı Tanju Özcan (35), 2 ay önce Pendik’te, Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evin giriş katına taşındı. Aile kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlıyordu. Anne Selvi Sepetçi, önceki gece, 2025 doğumlu bebeği Ela Nur Zurnacı’yı hastaneye götürdü. Yaşları 2-5-9-11 olan 4 çocuğunu ise evde bıraktı.

ÇOCUKLARI CAMDAN ÇIKARDILAR

Dün 02.30 sıralarında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark ederek itfaiye, polis ve acil servis ekiplerine haber veren çevredekiler, çocukları kurtarmak için eve girmeye çalıştılar ancak kapı kilitli olduğu için giremediler. Bunun üzerine giriş katta bulunan evin camlarındaki demirleri keserek çocukları dışarı çıkardılar. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü ve evden çıkarılan 4 çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.





Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi’nin (5) hayatını kaybetti. Muhammet Ali Çelikkol’un (11) ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında anne Selvi Sepetçi gözaltına alındı. Olay anında bebeğini hastaneye götürdüğü için evde olmayan anne Selvi Sepetçi, ağır kusuru olmadığı gerekçesi ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Selvi Sepetçi’nin 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Sepetçi’nin birlikte yaşadığı Tanju Özcan’ın ise 41 suç kaydının olduğu belirlendi. Özcan’ın araması olduğu için Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğinde gözaltında olduğu öğrenildi.