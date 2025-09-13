Yangın faciası: 1 ölü 1’i ağır 5 yaralı

Haberin Devamı

Alevler ve duman kısa sürede binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalarak yaralanan ve dumandan etkilenen biri çocuk, 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin sağlık durumunun da ağır olduğu belirtildi. Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.

‘İKİ GÜNDÜR KABLO KOKUYORDU’

Çevre sakini Çiğdem Aslan, “Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler” ifadelerini kullandı.