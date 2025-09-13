×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yangın faciası: 1 ölü 1’i ağır 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Küçükçekmece#Yangın
Yangın faciası: 1 ölü 1’i ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 07:00

İstanbul Küçükçekmece’de dün öğle, 5 katlı binada elektrik panosunda yangın çıktı.

Haberin Devamı

Alevler ve duman kısa sürede binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalarak yaralanan ve dumandan etkilenen biri çocuk, 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen 6 kişiden Mustafa Gürhan (63) hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin sağlık durumunun da ağır olduğu belirtildi. Ekipler, binada mahsur kalan evcil hayvanları da kurtardı.

‘İKİ GÜNDÜR KABLO KOKUYORDU’

Çevre sakini Çiğdem Aslan, “Binayı bir anda alevler sardı. Alevler kapıdan çıktığı için insanlar içeriden çıkamadı. İlk kurtulanlar garajdan çıkanlardı. Geri kalan herkes yukarıya kaçtı. Yaralıları hastanelere götürdüler. İçeride oturan arkadaşlarım elektrik kablolarının iki gündür koktuğunu söylediler” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Küçükçekmece#Yangın

BAKMADAN GEÇME!