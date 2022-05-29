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Yangın, fabrikayı kül etti

#Kocaeli#Gebze#Yangın
Yangın, fabrikayı kül etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında 1 işçi yoğun dumandan etkilendi.

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Balçık Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında plastik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, plastik malzemelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü dumanlar kaplarken fabrika çalışanları itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Yangın, fabrikayı kül etti

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahalede bulunan ve dumandan etkilenen 1 işçiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, fabrikayı kül etti

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#Kocaeli#Gebze#Yangın

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