Yangın denetiminde son bir hafta: Önlem yoksa mühür var

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Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası sonrasında turizmin başkenti Antalya’da sıklaşan denetimlerde belediye kontrolündeki otel ve pansiyonların birçoğunda ‘Yangın Yönetmeliği’nde yer alan ‘yangına dayanıklı kapı’ sisteminin olmadığı ortaya çıkmıştı. İşte bu işletmelere verilen süre, bir hafta sonra sona eriyor. Peki bu tarihten sonra binlerce yatağa sahip işletmelerle ilgili nasıl bir süreç işleyecek?

SON TARİH 31 MAYIS

Hürriyet’e konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Biz kendi açımızdan büyük bir risk alarak kapı eksiği olan işletmelere 31 Mayıs tarihine kadar süre verdik. Bu tarihe kadar yönetmeliğe uygun hale gelen işletmeler faaliyetlerine devam edecek. Ancak bu süre içinde eksiklerini gidermeyen tüm işletmelerin ruhsatını askıya alacağız ve hemen akabinde de mühürleme işlemi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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GERİ ADIM ATAMAYIZ

Süreyle ilgili herhangi bir esneklik sağlamayacaklarını vurgulayan Uysal, “Bu durum bizim için de son derece riskli. O yüzden yasa, yönetmelik ne diyorsa biz onu uygulayacağız. Şu an için proje hazırlayan, kapı siparişi veren işletmelere de yaptırım uygulanacak. Çünkü bu tür işletmelere süre esnekliği tanınmasına yönelik resmi bir yazı elimizde yok. Ancak Antalya Valiliği böyle bir talimatı bize gönderirse o zaman konuyu yeniden değerlendiririz” dedi.

1200 İŞLETME RİSK ALTINDA

Antalya’da yaklaşık 1200 otel ve pansiyonun mühürlenme riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Otelciler Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu, şöyle devam etti: “İlgili tüm kurumlarla görüştük ancak çözüm sağlayamadık. Kapılarını yenilemek isteyen işletmeler üretim ve montaj sürecine takılıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde kapı eksikliğini giderme şansımız yok. Çünkü yangına dayanıklı boya kullanımı da kabul edilmiyor. Tek çaremiz konuyu idare mahkemesine taşıyıp yürütmeyi durdurma kararı almak.”

YÖNETMELİK TEKLİFİ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ise krizin çözümü adına yönetmelik taslağı oluşturarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla ilgili bakanlıklara sundu. ATSO yönetimi de hem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan randevu talep etti. Yönetmeliğin içerisinde, yangın Yönetmeliği’ne uygun hale gelmek için resmi süreç başlatan işletmelere esneklik tanınması ve yangına dayanıklı boya sistemlerinin kullanılabilmesine yönelik maddeler yer alıyor.