Yangın çıkarıp elektrikleri kesmişler! Narin bulunmasın diye yapmadıkları kalmamış

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Soruşturma dosyasına göre Narin’i arama çalışmaları devam ederken köyde sık sık elektrikler kesilmeye başladı. Bu art arda yaşanan elektrik kesintileri, soruşturmayı yürüten birimlerin de dikkatini çekti. Jandarma tutanak tuttu. Bu süreçte amcalardan birinin bahçesinde elektrik tellerinden kaynaklı bir yangın da çıktı.

PLASTİK ÇUBUKLARLA...

Gözaltı sürecinde ise bazı zanlıların ellerindeki plastik çubuklarla elektrik tellerini birbirine değdirerek elektrik kesintisine ve yangına sebep oldukları şüphesiyle sorgulandıkları öğrenildi. Savcılık bu konuda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı ailenin eniştesi (Salim Güran’ın kız kardeşinin kocası) Mehmet Şevket Kaya’ya (44) bu konuyu sordu. Kaya savcıya “Hepimizin elinde plastik çubuk vardı, doğrudur, ancak elektrik tellerini birbirine çarptırıp yangın çıkarmaya çalışmadık. O günlerde olan elektrik kesintileriyle ilgim yoktur. Yakın bölgede çıkan yangınlarla da alakam yoktur” dedi. Kaya, “suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek”ten tutuklandı.

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‘BULDUĞU TERLİĞİ SAKLADI’

Oğlu Muhammet Kaya da Narin’e ait olduğu değerlendirilen bir terliği yolda bulduğu halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyordu. Savcı amca Ömer Faruk Güran’a da bu soruyu sordu. Güran “Gördüğüm kadarıyla yangın elektrik tellerinin birbirine çarpması sonu meydana geldi. Kesinlikle elektrik kesintisi ve yangın çıkarmaya yönelik bir eylemde bulunmadım” dedi.

BATTANİYEYİ Mİ YAKTILAR

Nevzat Bahtiyar’a sorgusunda bu husus “Aramalar esnasında köyün elektriklerinin kesilmesinin nedeni neydi? Elektriği Salim Güran mı kesti?” diye sorulmuştu. Bahtiyar da cevaben “(Salim’in) Kesip kesmediğini bilmiyorum; sadece bizim köyün değil yan köylerin de elektriği kesilirdi. Ancak bu kadar sık elektrik kesintisi köyümüzde daha önce yaşanmadı” demişti. Arama sürecinde köyde çıkan bir yangınla ilgili de Narin’in cesedinin sarıldığı battaniyeyi yok etmek için çıkarılmış olabileceği yorumları yapılıyordu ama savcılığın zanlılara bu konuda herhangi bir sorusu olmadı.

DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN...

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Önceki gün tutuklanan Salim’in işçisinin 15 yaşındaki oğlu Ramazan A.’nın tutuklama gerekçesinde de zanlıların süreci nasıl yanlış yönlendirdiğine dair değerlendirmeler şöyle yer aldı:



‘Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağandışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı…”

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İKİ GÖZALTI DAHA

KUZENLER İSA VE ŞEYMA SORGUDA

Soruşturmada yeni şüphe ve deliller ortaya çıktıkça yeni gözaltılar da oluyor. Bu kapsamda dün İsa Kaya ve Şeyma Kaya da gözaltına alındı. Daha önce “delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Şevket Kaya ve Muhammet Kaya’nın yakını olan bu 2 kişi de aynı suçlamalarla gözaltına alındı. Hediye Güran’ın ifadelerinin de bu iki kişinin gözaltına alınmasında etkisinin olduğu öğrenildi. İsa ve Şeyma Kaya’nın aramalar sürerken yaptıları asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlandığı öğrenildi. Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran’ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

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YENGENİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada 13 Eylül’de gözaltına alınan yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı. Narin’in 21 Ağustos’ta evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15.15’ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen Hediye Güran’ın bugün (pazartesi) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hediye Güran, 21 Ağustos günü Van’dan Tavşantepe’ye traktörle dönen, WhatsApp kayıtlarını sildiği ortaya çıkan ve “suç delillerini yok etmek” gerekçesiyle tutuklanan 41 yaşındaki amca Fuat Güran’ın eşi.

JANDARMAYI BİLE GİZLİCE DİNLEMİŞLER

Dosyaya soruşturmayı yürüten JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin hazırladığı bir tutanak da girdi. Bu tutanağa göre amca Fuat Güran, Narin’i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştı. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi. Gözaltına alındığında Fuat Güran’a bu tutanaktaki suçlama da soruldu. Güran “Kesinlikle kabul etmiyorum, sadece yardımcı olmaya çalıştım” diyerek bu suçlamayı reddetti. Fuat Güran da “suç delillerini yok etmek ve suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklananlar arasında…

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MELİKE DE İTİRAF ETTİ

Soruşturmada Salim Güran dışındaki amcalar, kuzenler ve diğer aile üyeleri “suç delillerini yok etmek ve suçluyu kayırmak” ile suçlanıyor. Bu suçlamanın dayanaklarından birini aile üyelerinin Narin’i en son nerede ve ne zaman gördüklerine dair beyanları oluşturuyor. Kuzen Birsen Güran, Narin’i en son 14.00’da kendi evlerinde geldiğinde görmesine rağmen amca Salim’in telkiniyle 17.40’ta söylediğini itiraf etmişti. Aynı şekilde Narin’in kuzeni Melike Güran da (15) ablası Birsen gibi Narin’i 14.00’da gördüğünü ama amca Salim’in telkiniyle 17.40’ta gördüğünü söylediğini savcıya anlattı. “Bunu Salim’i korumak için, cesedin bulunmaması için veya kolluk kuvvetlerini yanıltmak için yapmadık” diyerek kendini savundu. Ancak neden böyle yaptığını ise açıklayamadı.