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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Yangın çıkan evde mahsur kalan 2 kardeşi, komşular kurtardı

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Yangın çıkan evde mahsur kalan 2 kardeşi, komşular kurtardı
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ADIYAMAN'da, evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Fatma Yaren (5) ve kardeşi Ahmet (2) Aldak, komşular tarafından kurtarıldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Bahçecik Mahallesi'ndeki Mustafa Aldak’a ait tek katlı evde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fatma Yaren ve kardeşi Ahmet Aldak, oturma odasında, alevlerin arasında kalırken, anneleri de panikle yardım istemek için dışarı koştu. İtfaiyeye haber verilirken, komşular da eve girerek, çocukları kurtardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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