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Gündem
Güven HASBAŞ/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Yangın çıkan ev tamamen yandı

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Yangın çıkan ev tamamen yandı
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SAKARYA’nın Karapürçek ilçesinde yangın çıkan ev, yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri ulaşamayınca, tamamen yandı.

Karapürçek ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde Beşir Hıraç’a ait evde elektrikler kar yağışı nedeniyle kesik olduğu sırada saat 10.30 civarı yangın çıktı. Bu sırada hayvanlarıyla ilgilenen Beşir Hıraç, durumu fark edip, itfaiyeye haber verdi. Yoğun kar nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşamayınca ev tamamen yandı. Ev sahibi Hıraç, çaresizce evinin yanışını izledi.

İlk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı belirtilen yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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