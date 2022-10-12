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Yangın çıkan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat başladı

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#İstanbul#Zeytinburnu#Balıklı Rum Hastanesi
Yangın çıkan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 11:16

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının onarılması için tadilat başladı. Yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

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Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilmişti. Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangın çıkan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat başladı
Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı rapor hazırlamıştı. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

Yangın çıkan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat başladı
Yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda tadilat başladı. İlk aşamada çatı ile binanın birleşecek olan kısımlarında beton dökme çalışmaları yapılıyor. Tadilat çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. 

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Yangın çıkan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat başladı

 

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#İstanbul#Zeytinburnu#Balıklı Rum Hastanesi

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