Yangın bölgesine ‘yanmaz’ evler...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınının ardından soğutma çalışmaları devam ederken yaralar da sarılıyor. Karaöz Mahallesi’nde yangında zarar gören evler yıkıldı, yerine yenileri yükselmeye başladı. İbrahim ve Ayşe Deniz (70) çiftinin yaşadığı iki katlı ev de yangında kullanılmaz hale gelmişti. Konteyner evde yaşamlarını sürdüren çiftin yeni evinin, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

140 METREKARE, 2 ODA BİR SALON

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet bölgesi için hazırlanan köy evi projesine uygun olarak yapımına başlanan inşaat, 4 gün içinde kolonlarına kadar tamamlandı. 20 işçinin çalıştığı ev, 140 metrekare ve 2+1 olacak şekilde inşa ediliyor. 10 günde tamamen bitecek olan evin kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzeme olan alüminyumdan yapılıyor. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da bölgede inceleme yaparak, yangının çok geniş alanda etkili olduğunu, devletin tüm imkânlarıyla yangına müdahale ettiğini ancak olumsuz hava şartları nedeniyle önüne kısa sürede geçilemediğini söyledi. Bölgede zarar gören evlerin olduğunu ve tespitlerin ardından yaraların sarılmaya başlandığını kaydeden Aydın, “Köy evi projesi kapsamında yöreye uygun evler yapılıyor. 10 gün içinde bu ev tamamlanacak ve yaşlı çiftimiz evine yerleşecek. Eşya desteği de verilecek” dedi.

Bölgede tek katlı evlerin yanı sıra alt katının depo ya da ahır olarak kullanabileceği iki katlı evler de yapılacak.

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