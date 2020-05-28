Yancılık bitiyor! Kahvehanelerde ince belliye elveda

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta geçici olarak kapatılan kahvehane, kafe ve çay ocağı gibi işletmeler de normalleşme sürecinde açılacakları tarihi dört gözle bekliyor. Bu süreçte kendi görüşlerinin de alınmasını isteyen Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni döneme ilişkin alacakları tedbirleri Hürriyet’e anlattı. Kahvehanelerde oynanan oyunları seyreden, bedavadan yiyen ve içen ‘yancı’ların artık masalarda olamayacağını kaydeden Güven şunları söyledi:

GÖRÜŞÜMÜZ ALINSIN İSTİYORUZ

“1 Haziran’da dernek lokalleri açılıyor ancak kahvehaneler ve kafelerin açılmasıyla ilgili bir karar yok. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu’nun ilgili kurumların bizim de görüşümüzü almalarını istiyoruz. Yaptım oldu mantığının yanlış olacağı düşüncesindeyiz. Biz de açılacağımız tarihi merakla bekliyoruz. 70 gündür kapalıyız. Bu süreç esnafımızı çok zor duruma soktu. Krediyi esnafın sadece yüzde 50’si kullanabildi. Ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Bir kirayı devlet ödesin talebimiz oldu ancak bir sonuç alınamadı.”

CAM YERİNE PLASTİK VEYA KARTON BARDAK

“Kahvehanelerde zaten eskisi gibi iş yoktu. Kahvehaneler öyle ağzına kadar tıklım tıklım dolmuyordu, en fazla 5 masa oluyordu” diyen İsa Güven yeni dönemde alınabilecek tedbir önerilerini ise şöyle sıraladı:

-Herkes maskesini takacak.

-Eldivensiz kimse olmayacak.

-Kahvehaneler düzenli olarak dezenfekte edilecek.

-Cam bardak yerine plastik veya karton bardaklar olacak. Kullanılıp atılacak.

-Masalar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olacak.

-Masalar normalde 120 santimetrekare, ihtiyaç olursa ek sunta ile masalar büyütülebilecek.

-Masada yancı olunca 5-6 kişi oluyordu. Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak.

-Taşlarımız her akşam yıkanacak ve dezenfekte edilecek.

-Oyun kağıtlarımızı iki saatte bir değiştireceğiz.

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