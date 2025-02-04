Yanardağ mı büyük bir depremin habercisi mi: Ege’de deprem fırtınası

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Ege’de Santorini ile Amorgos adaları arasındaki alanda meydana gelen 3.0 ila 4.9 büyüklüğündeki 400’den fazla deprem Yunanistan’da panik yarattı. Mikanos ile birlikte Yunanistan’ın en turistik adası olan Santorini sakinleri “yanardağ patlaması” ya da “şiddetli deprem” korkusu yaşıyor. Son olarak dün öğle saatlerine kadar Santorini adası açıklarında en büyüğü 4.9 büyüklüğünde olmak üzere 100 yeni deprem meydana geldi. Yunan deprem uzmanları, bir yandan “endişeye gerek yok” derken diğer yandan da tehlike çanlarını çaldı. Bazı uzmanlara göre, Santorini ile Amorgos adaları arasındaki depremler, 9 Eylül 1956’da meydana gelen ve 54 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 200’den fazla ev ve binanın hasar gördüğü 7.5 şiddetindeki büyük depremle aynı fay hattı üzerinde bulunuyor. Bazı uzmanlar ise bu depremleri Santorini’deki yanardağın volkanik aktivitesinin başlangıcı olarak değerlendirdi. Bazıları da depremlerin volkanik aktivite ile ilgisi bulunmadığını söyledi.

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OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALINDI

Yunan hükümeti dün Santorini, Amorgos, Los ve Anafi adalarında olağanüstü tedbirler aldı. Muhtemel çok şiddetli bir deprem halinde adalarda ordunun, kurtarma ve sağlık birimleri ile işbirliği planları hazırlandı. Kurtarma ekipleri adanın merkezine çadırlar kurdu. Okulların cumaya kadar tatil edildiği dört adada, Atina’dan sağlık ve kurtarma ekipleri takviyesi devam etti. 15 deprem uzmanından oluşan heyet de gün boyu toplantı yapıp durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Brüksel’de yaptığı açıklamada son günlerde “çok yoğun” bir jeolojik durumu takibe aldıklarını belirterek “Adalılarımızdan her şeyden önce sakin olmalarını rica ediyorum” dedi. Santoroni limanı ve havaalanında büyük izdiham yaşandı. Yaklaşık 3 bin kişi uçak ve gemilerle adayı terk etti. İngiltere, vatandaşlarına Santorini’ye gitmemelerini tavsiye etti.

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Kurtarma ekipleri adanın merkezine çadır kurdu.

MİNOS UYGARLIĞINI BİTİRMİŞTİ

Santorini çevresinde bulunan su altındaki Kolumbo yanardağı en son M.Ö. 1400 yılında büyük bir patlama yapmış, yaşanan patlama sonucu oluşan tsunami Kıbrıs adasına kadar etki göstermişti. Bölgedeki Minos medeniyetinin de sona ermesine yol açan patlama sonucu meydana gelen tsunami sonucu Ege’de birçok şehir su altında kalmıştı.

SANTORİNİ’DEN KAÇIŞ

Yaklaşık 3 bin kişi uçak ve gemilerle adayı terk etti.