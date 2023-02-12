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Yanardağ değil yanan dağ

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#Kahramanmaraş#Göksun#Yanan Dağ
Yanardağ değil yanan dağ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Sosyal medyada Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde depremin ardından yanardağ oluştuğu iddialarına AFAD yanıt verdi: “Depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok.”

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10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Göksun’un Büyükkızılcık köyü yakınındaki Kuşkayası Dağı, yanardağ gibi yanmaya başladı. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi, bölge halkının endişelendiğini belirtti. 

VOLKANİK ÇIKIŞ YOK

AFAD’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Olay depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var. Göksun’da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil.” 

ENDİŞE ETMEYİN

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise Twitter hesabından ‘yanardağ’ iddialarını yalanladı. Görür, “Yanardağ oluştu diye şeyler söyleniyor. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil. Endişe etmeyin, geçmiş olsun” dedi. 

 

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#Kahramanmaraş#Göksun#Yanan Dağ

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