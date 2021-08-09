Yanan yerler yeniden ağaçlandırılacak

“Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil” diyen Pakdemirli özetle şu bilgileri verdi:

DURUM İYİYE GİDİYOR

Devam eden yangınlarda 15 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 64 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle yangınları kontrol etmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapıyoruz. Zor bir operasyon.

Muğla’daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Muğla’da 29 Temmuz’dan bu yana yangınlarla mücadele ediyoruz. Şu ana kadar 10 bin 400’e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın yok.

10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. Söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak.

Yanan yerlerde, ekim ve kasımda ilk yağmurla beraber, Geleceğe Nefes Kampanyası ile 252 milyon yani 84 milyon vatandaş için 3’er tane fidan dikeceğiz.



ÖDEMELER 1 HAFTA İÇİNDE

Şu ana kadar Adana, Aydın, Osmaniye, Antalya, Muğla ve Mersin’de toplam 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 320 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. 51 bin 770 dekar ekili dikili alan 670 dekar sera, 4 bin büyükbaş, 4 bin 204 küçükbaş, 5 bin 475 arılı kovan, 28 bin 762 kanatlı hayvan, 6 bin 570 alet makine, 2 bin 549 ton depolu ürünler, 1840 tarımsal yapının zarar gördüğü tespit edilmiştir. TARSİM’in yangınlarda 102 milyon 464 taleple hasar beyanı var. Hasar tespit çalışmaları biter bitmez de en kısa sürede bunların ödemeleri yapılacak. TARSİM sigortasıyla alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla Antalya’ya 9 milyon lira daha para gönderdik.

2 BİN 923 BİNA İNCELENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Muğla’da 2 bin 923 binada inceleme yaptıklarını belirterek, “Toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğini, acil, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Termik santralımızın bulunduğu bölgede hava kalitesini üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. incelemelere göre yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir” diye konuştu.

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